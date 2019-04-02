Ayhan Karademir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP KARAMAN belediye başkan adayı Ayhan Karademir oldu. DSP adayı Ayhan Karademir, KARAMAN belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? KARAMAN belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP KARAMAN belediye başkan adayı Ayhan Karademir ile ilgili seçim sonuçları ve KARAMAN belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP KARAMAN belediye başkan adayı Ayhan Karademir oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KARAMAN belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. KARAMAN aday yarışı ve KARAMAN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

KARAMAN Seçim Bilgileri

KARAMAN belediyesi için toplam sandık sayısının 341 olduğu belirlendi.

KARAMAN belediyesi için açılan sandık sayısının ise 340 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

KARAMAN belediyesi için katılım oranının ise % 85,77 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

KARAMAN toplam seçmen sayısının ise 108.660 olduğu belirlendi.

KARAMAN belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 93.203 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP KARAMAN Belediye Başkan Adayı Ayhan Karademir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP KARAMAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Ayhan Karademir, KARAMAN yarışında % 0,07 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Ayhan Karademir toplamda 66 adet oy sayısına ulaştı.

DSP KARAMAN belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.