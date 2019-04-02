Ayhan Öksüz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE belediye başkan adayı olan Ayhan Öksüz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Ayhan Öksüz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE adayı Ayhan Öksüz kimdir? BTP İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE adayı Ayhan Öksüz yüzde kaç oy aldı?

Ayhan Öksüz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE belediye başkan adayı olarak gösterilen Ayhan Öksüz BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Ayhan Öksüz adlı BTP adayı toplamda 230 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.