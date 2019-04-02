Ayhan Oral Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR İNÖNÜ belediye başkan adayı olan Ayhan Oral isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ESKİŞEHİR İNÖNÜ ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Ayhan Oral isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ESKİŞEHİR İNÖNÜ adayı Ayhan Oral kimdir? BTP ESKİŞEHİR İNÖNÜ adayı Ayhan Oral yüzde kaç oy aldı?

Ayhan Oral Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR İNÖNÜ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ayhan Oral İNÖNÜ ilçesinde % 1,69 oranında oy almıştır. İNÖNÜ ilçesinde % 1,69 oranında oy olan Ayhan Oral adlı BTP adayı toplamda 84 adet oy sayısına ulaştı.

ESKİŞEHİR İNÖNÜ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.