Haberler» Güncel» Haber

Ayhan Sicimoğlu "Müzisyen olmasaydım sihirbaz olurdum"

İlgi Gövsa samimi bir şekilde sohbet ettiği Sicimoğlu'nun büyük bir hayranı olduğunu belirtti.

05.08.2019 08:35 Ayhan Sicimoğlu

İlgi Gövsa samimi bir şekilde sohbet ettiği Sicimoğlu'nun büyük bir hayranı olduğunu belirtti. Türk mutfağının dünyanın en iyisi olduğunu belirten Sicimoğlu, "En iyi yemek Türkiye'de yenir. Ülkemizin her yöresi bambaşka. En son Kastamonu'ya gittim, hayretler içerisinde kaldım. Tanımadığım tatların hastasıyım" diye konuştu.

MÜZİSYEN OLMASAYDIM SİHİRBAZ OLURDUM

Elden ayaktan düşünceye kadar gezmeyi düşündüğünü belirten Sicimoğlu, "müzisyen olmasaydım, sihirbaz olurdum" diyerek de şaşırtıcı bir itirafta bulundu.


Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
09:44   Adını gül ve lavanta ile duyuran Keçiborlu'nun tarihi yazıldı
09:43   Hong Kong'daki protestolar
09:43   Bugün Açıklanacak Enflasyon Verisinde Artış Bekleniyor
09:42   (Özel) Göçerler su ihtiyaçlarını karla çözüyor
09:42   (Özel) Sularda yüzen gemilerin minyatürünü yapıyorlar
09:42   RİZE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR-1 (DRONE)
09:42   Polisten kaçan şüpheliler yakalandı