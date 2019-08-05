Ayhan Sicimoğlu "Müzisyen olmasaydım sihirbaz olurdum"

İlgi Gövsa samimi bir şekilde sohbet ettiği Sicimoğlu'nun büyük bir hayranı olduğunu belirtti. Türk mutfağının dünyanın en iyisi olduğunu belirten Sicimoğlu, "En iyi yemek Türkiye'de yenir. Ülkemizin her yöresi bambaşka. En son Kastamonu'ya gittim, hayretler içerisinde kaldım. Tanımadığım tatların hastasıyım" diye konuştu.

MÜZİSYEN OLMASAYDIM SİHİRBAZ OLURDUM

Elden ayaktan düşünceye kadar gezmeyi düşündüğünü belirten Sicimoğlu, "müzisyen olmasaydım, sihirbaz olurdum" diyerek de şaşırtıcı bir itirafta bulundu.