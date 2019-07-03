Ayhan Sicimoğlu'ndan seyahat rotaları rehberi

"Kargadan Başka Kuş Tanımam" ülkeleri tarihi ve coğrafi özelliklerinin yanı sıra farklı mutfakların bilinmeyen yönlerini de Sicimoğlu'nun kendine has üslubuyla okuyucuya aktarıyor.

Gittiği ülkeleri turist gözüyle milyonlara aktaran, dünyanın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini televizyon izleyiciyle buluşturan Ayhan Sicimoğlu seyahat yazılarıyla da okuyucularla buluşuyor. Hürriyet Kitap etiketiyle yayımlanan "Kargadan Başka Kuş Tanımam" adlı yeni kitabıyla Sicimoğlu rotasını Ege ve Akdeniz ülkelerine çeviriyor. Sicimoğlu, her zamanki üslubu ile Ege ve Akdeniz'deki farklı şehirlerin mutfağı ve tarihini anılarıyla harmanlayarak okuyucuyla buluşturuyor. Yunanistan, İspanya, İtalya, Portekiz'den Hırvatistan, Malta, Fransa ve Karadağ'a uzanan yolculukta "Düzgün yemek peşindeyseniz o zaman benim tavsiyelerime kulak verin." diyor ve okuyucularına bu ülkelerin mutfakları hakkında da önemli ipuçları veriyor.

Anılarını tarih ve kültürle harmanlayarak kaleme alan Ayhan Sicimoğlu, her destinasyonunda o bölgenin kendine özel tarihinden, mutfağından ve bölgede yaşayan halkın günlük yaşamından söz ediyor.

Renkli kişiliği ve entelektüel birikimiyle bilinen Sicimoğlu'nun yeni kitabı da en az kendisi kadar renkli! Gittiği ülkelerin eşsiz güzelliklerini ve deneyimlerini fotoğraflayan Ayhan Sicimoğlu'nun kitabında gezi fotoğrafları da sayfalardaki yerini alıyor. Sicimoğlu tarihin izlerini ve ülkelerdeki ilgi çekici tarih bilgilerini de kitabında okuyucuya aktarıyor.

Ayhan Sicimoğlu'nun "Kargadan Başka Kuş Tanımam" kitabı İlber Ortaylı'nın önsözüyle raflardaki yerini alıyor. Ortaylı önsözde "Ayhan Sicimoğlu'nun sempatik üslubunu, mutfak tarihi ve tabiatı üzerindeki sürükleyici renkli anlatımını hepimiz biliyoruz. O, artık hayatımızın bir parçası oldu. Türk milletinin geçmişe göre, seyahate en çok düşkün olduğu bu zamanlarda şüphesiz Sicimoğlu'nun tespitlerinin payı var. Uzun zamandır gazete gibi günlük okunan ve sonrasında kaybolan bu yazıların bir kitap halinde toplanması arzu edilirdi. Kuzey Akdeniz'in, Adriyatik limanlarının, Yunanistan'ın, Ege adalarının bu gezi kitabında bir arada bulunması bir kazançtır" sözleriyle kitabı aktarıyor.