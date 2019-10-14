Ayhancan'dan Pist Rekoru ile gelen şampiyonluk

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle Almeras by Martinet takımı adına yarışan 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven, 12-13 Ekim tarihlerinde Fransa Paul Ricard pistinde koşulan son yarışı kazanarak podyumda İstiklal Marşımızı çaldırdı ve ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak bu yıl da unvanını korudu.

İlk sırada başladığı hafta sonunun ilk yarışından arka lastiğinin patlaması sonucu puansız ayrılan temsilcimiz, pazar günü koşulan ikinci yarışın sıralama turlarında kaydettiği yeni pist rekoru ile ilk sırada başlama hakkını elde etti. Tüm yarışı domine eden ve stratejik bir yarış çıkaran Ayhancan, 14 tur boyunca liderliği kimseye kaptırmadı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Ayhancan 26-27 Ekim tarihlerinde Porsche Super Kupa final yarışı için Mexico City pistine çıkacak ve sonrasında 01-03 Kasım tarihlerinde Salih Yoluç ile FIA Uluslar Kupası'nı geçen yıl olduğu gibi Türkiye'ye kazandırmak hedefiyle İtalya Vallelunga pistinde mücadele edecek.