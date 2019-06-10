Ayhancan Fransa Liderliğini Korudu

Güven yarışın ardından "Araç ayarlarıyla boğuştuğumuz hafta sonunu değerli puanlar alarak ve iki podyumla tamamladık. Fransa şampiyonasında sezonun tam ortasına geldik ve 104 puan ile lideriz. Şimdi Fransa şampiyonasına ara verip, 30 puan ile 2. sırada yer aldığım Porsche Mobil1 Super Cup'a odaklanma zamanı." açıklamasını yaptı.

Genç temsilcimiz,28-30 Haziran tarihlerinde Avusturya Red Bull Ring pistinde koşulacak olan Porsche Mobil1 Super Cup 3.ayak yarışında yeniden direksiyon başına geçecek.

Kaynak: Bültenler