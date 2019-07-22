Haberler» Spor» Haber

Ayhancan Güven Almanya'da piste çıkacak

Milli sporcu Ayhancan Güven, Almanya'nın ev sahipliği yapacağı Porsche Mobil1 Supercup yarışının 5. ayağında mücadele edecek.

22.07.2019 11:41 Ayhancan Güven Almanya
Milli sporcu Ayhancan Güven, Almanya'nın ev sahipliği yapacağı Porsche Mobil1 Supercup yarışının 5. ayağında mücadele edecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Porsche Mobil1 Supercup yarışının 5. ayağı 27-28 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hockenheim pistinde gerçekleştirilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, TOSFED ve Pierre Martinet desteğinde yarışan 21 yaşındaki milli pilot Ayhancan Güven de Almanya'da piste çıkacak.
Milli sporcu, İngiltere'de düzenlenen sezonun dördüncü yarışında birincilik elde etmişti.
Ayhancan Güven, genel klasmanda 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Kaynak: AA
Porsche, Almanya, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:16   Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Viktoria Plzen (Çekya)-Olympiakos...
13:16   UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
13:14   flaş
13:13   Amed Sportif Faaliyetler transferde durmuyor
13:13   Konyaspor'da Erdon Daci'nin sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı
13:13   "En büyük transferimizin Abdullah Avcı"
13:13   Fikret Orman: Kulübümüzün bütçesine uygun olursa stoper transferi yapacağız