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Ayhancan Güven, Porsche'nin 2020 Genç Sürücü'sü seçildi

Türk pilot Ayhancan Güven, dünya genelinde 25 yaş altındaki 12 aday arasından Porsche'nin '2020 genç sürücüsü' oldu.

30.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:59Ayhancan Güven, Porsche'nin 2020 Genç Sürücü'sü seçildi

Türk pilot Ayhancan Güven, dünya genelinde 25 yaş altındaki 12 aday arasından 'nin '2020 genç sürücüsü' oldu.

Gençlik ve Bakanlığı, Spor Toto ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) desteğinde 3 sezondur ülkemizi dünya pistlerinde başarıyla temsil eden 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche'nin '2020 genç sürücüsü' seçildi.

Portekiz'de 3 gün süren kampta, dünya genelinden 25 yaş altındaki 12 aday arasından seçilen Güven, 2020 sezonunda Porsche Mobil 1 Supercup'ta şampiyonluk mücadelesi verecek. Güven, ayrıca 'pistlerde yarışan fabrika destekli ilk Türk pilot' olarak da, adını bir kez daha otomobil sporları tarihine yazdırmış oldu.

2018 sezonunda Benelux ve Fransa serilerini şampiyon olarak tamamlayan ve 2019 sezonunda da Fransa şampiyonluğunu tekrarlarken, ilk sezonunda Supercup ikincisi ve çaylak şampiyonu olmayı başaran genç pilot, "Burada olmak bir hayaldi, uzun ve yoğun bir çalışmanın sonucunda kariyerimde yepyeni bir sayfaya başlıyorum. 17 senedir bu noktalara gelebilmek için çalıştım ve başardığımız için çok mutluyum. Başta bana yarışma imkanını bana veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na, bu süreçte hep yanımda olan aileme, destekleyen herkese sonsuz teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.



Porsche, Pilot, Spor

Kaynak: DHA

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