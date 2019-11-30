Haberler » Spor » Ayhancan Güven, 'Porsche'nin 2020 genç sürücüsü' seçildi - Spor

Ayhancan Güven, 'Porsche'nin 2020 genç sürücüsü' seçildi

Milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche'nin 2020 genç sürücüsü olarak seçildi.

30.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:56Ayhancan Güven, 'Porsche'nin 2020 genç sürücüsü' seçildi
Milli sporcu Ayhancan Güven, 'nin 2020 genç sürücüsü olarak seçildi.

T.C. Gençlik ve Bakanlığı, Spor Toto ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) desteğinde 3 sezondur Türkiye'yi dünya pistlerinde başarıyla temsil eden 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche'nin 2020 genç sürücüsü olarak seçildi.

Portekiz'de 3 gün süren kampta, dünya genelinden 25 yaş altındaki 12 aday arasından seçilen Güven, 2020 sezonunda Porsche Mobil 1 Supercup'ta şampiyonluk mücadelesi verecek. Güven, ayrıca 'Pistlerde yarışan fabrika destekli ilk Türk pilot' olarak da adını bir kez daha otomobil sporları tarihine yazdırmış oldu.

2018 sezonunda Benelux ve Fransa serilerini şampiyon olarak tamamlayan ve 2019 sezonunda da Fransa şampiyonluğunu tekrarlarken, ilk sezonunda Supercup ikincisi ve çaylak şampiyonu olmayı başaran Ayhancan Güven, "Burada olmak bir hayaldi, uzun ve yoğun bir çalışmanın sonucunda kariyerimde yepyeni bir sayfaya başlıyorum. 17 senedir bu noktalara gelebilmek için çalıştım ve başardığımız için çok mutluyum. Başta bana yarışma imkanını bana veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na, bu süreçte hep yanımda olan aileme, destekleyen herkese sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Porsche, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
12:47 Mesut Urgancılar: Her ay 35 milyon eksi veriyoruz
12:42 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın final yarışları başladı
12:40 Kayserispor'un olağanüstü kongresi 7 Aralık'a ertelendi
12:39 Başkan Çebi'den divana sakinlik uyarısı
12:39 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın son yarışı başladı
12:38 Beşiktaş, Slovan Bratislava'nın golcüsü Andraz Sporar'ı gözüne kestirdi
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
12:16 Fırat'ın doğusunda 12. kara devriyesi tamamlandı
12:07 Faizleri 4 ayda 1000 puan düşüren Merkez Bankası, bir indirim sinyali daha verdi
12:01 Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!
11:45 Bursaspor taraftrarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 17 yaralı
11:34 Millilerin rakipleri belli oluyor
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
23:26 Rekor kıran Shane Larkin: Okyanusa taş atıyor gibi hissettim
30.11.2019 12:48:25