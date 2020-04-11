Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ayhancan Güven, Red Bull Gaming Ground @HOME'da dayanıklılık mücadelesi veriyor

Oyunseverler ve Red Bull sporcularını bir araya getiren Red Bull Gaming Ground @HOME bir kez daha hız tutkunlarını ağırlayacak.

11.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:19
Ayhancan Güven, Red Bull Gaming Ground @HOME'da dayanıklılık mücadelesi veriyor
Oyunseverler ve Red Bull sporcularını bir araya getiren Red Bull Gaming Ground @HOME bir kez daha hız tutkunlarını ağırlayacak.

Oluşturduğu ilgi çekici yayınlarla farkını ortaya koyan Red Bull Twitch kanalı, bu hafta da Red Bull Gaming Ground @Home ile oyunseverlere keyifli deneyimler sunmaya devam ediyor. Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 'simRacing' yarış serisinde Almanya'nın Yeşil Cehennem lakaplı Nürburgring pistinde rakiplerine meydan okuyacak. 4 saat sürecek yarışta takımlar iki pilotla yarışa katılıp, yarış ortasında pilot değiştirecekler. Ayhancan Güven'e ikinci pilot olarak Gün Taşdelen'in eşlik edeceği mücadele 12 Nisan saat 15.30'da Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Red Bull, Pilot, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle bir futbol turnuvası daha iptal edildi Spor
Koronavirüs nedeniyle bir futbol turnuvası daha iptal edildi
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek Spor
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek
Sneijder’in gözü Fatih Terim’in koltuğunda! Spor
Sneijder'in gözü Fatih Terim'in koltuğunda!
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray’dan ayrılıyor Spor
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray'dan ayrılıyor
Emre’nin F.Bahçe’deki yeni görevi netleşti! Türkiye’de bir ilk olacak Spor
Emre'nin F.Bahçe'deki yeni görevi netleşti! Türkiye'de bir ilk olacak
’Dolu statta oynamak istiyorum’ diyen yıldız ismi Beşiktaş’a önerdiler Spor
"Dolu statta oynamak istiyorum" diyen yıldız ismi Beşiktaş'a önerdiler
Talisca heyecan yarattı! Sergen’i etiketlediği paylaşım dikkat çekti Spor
Talisca heyecan yarattı! Sergen'i etiketlediği paylaşım dikkat çekti
Dünyaca ünlü teknik adam, F.Bahçe’de çalışmak istemiyor Spor
Dünyaca ünlü teknik adam, F.Bahçe'de çalışmak istemiyor
Haberler ›› Spor ››Ayhancan Güven, Red Bull Gaming Ground @HOME'da dayanıklılık mücadelesi veriyor - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 13:39: İşitme engelli sporcular evde form tutuyor - Spor 13:38: Ekuban'ın son talibi Brighton oldu - Spor 13:32: Eski hakem İlyas Ayan, yaşamını yitirdi - Spor 13:25: Denizlispor'da Rodallega'nın hayali Boca Juniors - Spor 13:24: Serdar Gürler: Göztepe'de kalacağım - Spor 13:07: Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak - Spor 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler