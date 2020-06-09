Ayı güllerinin koruma altına alınması talebi

Muş'un Bahçe köyü sakinleri, köyün kırsal bölgelerinde yetişen ayı güllerinin koruma altına alınması talebinde bulundu.

09.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:52
Muş'un Bahçe köyü sakinleri, köyün kırsal bölgelerinde yetişen ayı güllerinin koruma altına alınması talebinde bulundu.
Vatandaşlar, köye 7 kilometre mesafedeki ormanlık alanda yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda yetişen ve ziyaretçilere görsel şölen oluşturan ayı güllerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altında alınması istedi.
Muş Meşe Derneği Şube Başkanı İhsan Aytemiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkbaharda yetişen ayı güllerinin hayvanlar ve insanların koparması sonucu yok olmayla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Aytemiş, Antalya, Afyonkarahisar, Konya ve Muğla'da yetişen güllerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altında tutulduğunu ve koparanlara idari para cezasının verildiğini belirtti. Ayı güllerinin koruma altına alınması talebi

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bahçe, Muş, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı Haber
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye’nin söylediklerini yapacak imkanı var Haber
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar’ı getirdi Haber
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Hindistan’da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan’a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
Haberler››Güncel››Ayı güllerinin koruma altına alınması talebi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:01: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı - Haber 16:01: Nikotin kanserin akciğerden beyne sıçramasını tetikleyebilir - Haber 15:59: Sarıcakaya'da termometreler 44 dereceyi gördü - Haber 15:59: Sahada gerileyen Hafter destekçileri diplomasiyle mevzi kazanmaya çalışıyor - Haber 15:58: Şehit Aybüke öğretmen, mezarı başında anıldı - Haber 15:38: 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı - Haber 15:36: Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor - Haber 14:53: Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu - Magazin 12:47: Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi - Haberler