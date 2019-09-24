Haberler » 3. Sayfa » Haber

Ayı, kaçırdığı danayı ormanlık alanda parçaladı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde vatandaşlar, 4 gün önce kaybolan hayvanlarını ormanlık alanda ayı parçalarken buldu.

24.09.2019 11:21Ayı, kaçırdığı danayı ormanlık alanda parçaladı
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde vatandaşlar, 4 gün önce kaybolan hayvanlarını ormanlık alanda ayı parçalarken buldu.

Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesine bağlı Kabacı köyünde merada otladığı sırada yaklaşık 4 gün önce Köy Muhtarı Ramazan Turan'a ait bir büyükbaş hayvan kayboldu. Muhtar Turan ve komşularının çevrede yaptıkları aramasına rağmen büyükbaş hayvan bulunamadı. Olayın yaklaşık üzerinden 4 gün geçtikten sonra Köy Muhtarı Ramazan Turan, ormanlık alanda hayvanını aradığı sırada duyduğu sese yöneldi. Bir süre ilerleyen Köy Muhtarı Ramazan Turan, kaybolan hayvanını ayı parçalarken buldu. Köpeklerin tepki vermesi üzerine ayı, korkarak kaçtı. Hayvanın yanına gelen Ramazan Turan, kulak küpesini kontrol ederek hayvanın kendisine ait olduğunu belirledi.

Ayının parçaladığı hayvan ise telef oldu. - KASTAMONU

Ramazan Turan, Muhtar Turan, Kastamonu, Ağlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:51 İddia kuponunda esrar satışı yapan şahıs tutuklandı
11:48 Komşuları evinde bıçaklanarak öldürülen engelli kadın için gözyaşı döktü
11:46 Aylık geliri 8 milyon lira olan bahis şebekesinin lideri tutuklandı
11:41 Manavgat'ta trafik kazası: 2 yaralı
11:39 Park halindeki otomobil alev alev yandı
11:37 Traktöre çarpıp savrulan kamyon tarladaki çiftçiyi ezdi: 1 ölü, 2 yaralı
11:36 Engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu