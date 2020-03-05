Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk Filmi

Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk, ilkel çağlara yolculuk yapan Briar ve Bramble kardeşler ile arkadaşları Vick’in maceralarını konu ediyor. Tarih öncesi dönemi keşfetmek için uzay-zaman sürekliliğindeki bir boşluktan yararlan ekip, kendilerini tehlikeli bir maceranın içinde bulur. Önlerine çıkan zorlukların üstesinden gelmeye çalışan Briar, Bramble ve Vick, geçmişte sıkışıp kalmadan günümüze dönmeye çalışır. Ekip, bu süreçte yaban domuzları, dev kaplumbağalar ve sevimli pandalar gibi tehlikeli ve egzotik hayvana rastlar. Briar, Bramble ve Vick, geçmişten kurtulup, geri dönmenin yolunu bulabilecek midir? Leon Ding'in yönetmenliğini yaptığı animasyon film
inin orijinal seslendirmelerinde Chris Boike, Joseph S. Lambert, Siobhan Lumsden ve Nichalia Schwartz yer alıyorlar.Yönetmen:
Ding LiangFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Boonie Bears: Blast Into The PastYapımcı Firma:
Fantawild ProductionsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ÇinOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
90 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
15.11.2019 Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.