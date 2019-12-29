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Ayı saldırısına uğrayan 3 koyun telef oldu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, ayı saldırısına uğrayan 3 koyun telef oldu.

29.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:25
'nin ilçesinde, ayı saldırısına uğrayan 3 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesi'nde yaşayan Özdemir Kaşka, bahçeye yaptığı kulübede baktığı 3 koyunu dışarı çıkardı.
Bir süre sonra koyunlardan birinin olmadığını gören Kaşka, hayvanın kaybolduğunu düşünerek diğer koyunları kulübeye götürdü.
Sabah geldiğinde kulübenin kapısının kırık olduğunu ve koyunlarının içeride bulunmadığını gören Kaşka, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Görüntülerde, bir ayının çitlerin altından geçerek kulübenin kapısını kırdığını gören Kaşka, çevrede inceleme yaptı.
Kaşka, 3 koyununun da ayı tarafından telef ediliğini anlayınca durumu ilgililere bildirdi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, biri yavru iki ayının kulübenin kapısını kırması ve koyunları telef etmesi yer alıyor.
Ayı saldırısına uğrayan 3 koyun telef oldu

Başiskele, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA


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