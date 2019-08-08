Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan çoban Erdi Çelik (18) yaralandı. Erdi Çelik'in geçen yıl da ayı saldırısından çoban köpeği sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Sarıkamış ilçesinde yapımı devam eden Karakurt Baraj inşaatı yakınlarında meydana geldi. Akkoz köyünden hayvanları otlatmak için araziye çıkaran Erdi Çelik, ayının saldırısına uğradı. Bir süre ayı ile mücadele eden Çelik, kendini yamaçtan aşağıya bıraktı. Ayı bölgeden uzaklaşırken, baraj inşaatında çalışan işçiler, olayı fark etti. İşçiler, İşçiler, yaklaşık bir kilometre yuvarlanıp, inşaat alınan yakın bir noktada kalan Erdi Çelik'in yardımına koştu. Çelik, düştüğü yerden indirilemeyince devreye vinç sokuldu. Vinçle bulunduğu yerden alınan Erdi Çelik, çağrılan ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Çelik, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Erdi Çelik'in, geçen yıl da yine hayvanları otlattığı sırada ayı saldırısına uğradığı ve çoban köpeği sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı.



- Kars