21.06.2019 22:38
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Ayı saldırısına uğrayan dağcı, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Ayı saldırısına uğrayan dağcı, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi'ne tırmanan dağcı grubuna ayı saldırdı.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi'ne tırmanan dağcı grubuna ayı saldırdı. Saldırıda yaralanan dağcı Serhan Poçan, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Ovacık ilçesinde meydana geldi. Orta Doğu Arama- Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (ORDOS) üyesi 4 kişilik profesyonel dağcı grubu, Mercan Vadisi'nde tırmanış yaptıkları sırada ayının saldırısına uğradı. Saldırıda Serhan Poçan, aldığı darbenin etkisiyle kayalık bölgeden düşerek yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk tedavisi yapılan Poçan, helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi 'ne götürülerek, tedaviye alındı.
Olay sırasında Poçan'ın yanında olduğunu belirten Ömür Birler, "Dört arkadaş inişteyken ayı birden kovuktan çıkarak önümüzdeki arkadaşa saldırdı. Onu aşağı doğru itti. Düşmenin etkisiyle parçalı kırık oluştu. Tedaviye alındı, hayati tehlikesi yok" dedi.


- Tunceli
Kaynak: DHA
Orta Doğu , Tunceli , Ovacık , Güncel

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