22.06.2019 18:28
Haberler » Güncel » Haber

Ayı saldırısına uğrayıp, helikopterle alınan dağcının sağlık durumu iyi

Ayı saldırısına uğrayıp, helikopterle alınan dağcının sağlık durumu iyi

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, ayı saldırısında yaralanan dağcı Serhan Poçan, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınarak hastaneye götürüldü.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, ayı saldırısında yaralanan dağcı Serhan Poçan, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınarak hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Poçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Ovacık ilçesinde meydana geldi. Orta Doğu Arama- Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (ORDOS) üyesi 4 kişilik profesyonel dağcı grubu, Kepir Sırtları bölgesinde tırmanış yaptıkları sırada ayının saldırısına uğradı. Saldırıda Serhan Poçan, aldığı darbenin etkisiyle kayalık bölgeden düşerek sağ ayağından yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2 kobra, 1 de sikorsky tipi 3 helikopter sevk edildi. Güvenlik güçleri ve sağlık görevlerinin girişimiyle helikoptere alınan Poçan, Tunceli Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Poçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- Tunceli
Kaynak: DHA
Ovacık , Tunceli , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:55 Trump: "İran ile savaş seçeneği her zaman masada"
19:54 58 düzensiz göçmen yakalandı
19:54 İSTANBUL Ümraniye'de çocuklar için 'Sünnet Şöleni?
19:53 Binlerce öğrenci "Ahilik yemini" ederek mezun oldu
19:52 KAHRAMANMARAŞ Sulama havuzuna düşen 6 yaşındaki Hanifi öldü
19:52 Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:51 Ardahan'a fındık büyüklüğünde dolu yağdı