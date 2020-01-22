Haberler » Güncel » Ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi - Haber

Ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi

HAKKARİ'nin Çukurca içesinde, askeri üs bölgesindeki çöplüğe inen ayı ve 2 yavrunun yiyecek arayışı, iş makinesi operatörü tarafından görüntülendi.

22.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:48Ayı ve yavruları çöplükte yiyecek ararken görüntülendi

HAKKARİ'nin içesinde, askeri üs bölgesindeki çöplüğe inen ayı ve 2 yavrunun yiyecek arayışı, iş makinesi operatörü tarafından görüntülendi. 'nin Çukurca ilçesinde, aç kalan ayı ve 2 yavrusu çöplüğe indi. Çayırlı mevkisinde bulunan askeri üs bölgesinin çöplüğüne ayı ve 2 yavrusunu, yiyecek ararken, yol çalışması yapan özel bir firmaya ait iş makinesi operatörü fark etti. Ardından da cep telefon kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, çöplükte yiyecek arayan ayılar, köpek seslerinin duyulması üzerine gözden kayboluyor.



Çukurca, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:20  THY'ye "Topraktan Askerler" dopingi: Sefer sayısını kısa sürede 4'e çıkardı
11:20  Trabzon Kanaryaotu ve Allı Gelin bitkisi hastalara şifa olacak
11:20  Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: "ABD pazarında gidecek çok yolumuz var" - NEW
11:20  Japonya'dan corona virüsü açıklaması
11:20  Antalya'da bir iş merkezinde yangın (4-DRONE)
22.01.2020 11:21:26