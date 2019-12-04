AYİDER/Tavukçuoğlu: 2020'de Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşüm yüzde 30 artacak

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, 2020'de geçtiğimiz iki yılda Bağdat Caddesi'nde hız kesen kentsel dönüşüm çalışmalarının yüzde 30 artacağını söyledi.

AYİDER'in inşaat sektörünün nabzını tutmak ve sektör paydaşlarını yönlendirmek adına düzenlediği İnşaat Zirvesi'ne Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım gibi bürokrasiden ve STK'dan isimlerin katıldı.

Tavukçuoğlu, "2019 yılı, her sektörde olduğu gibi inşaat sektörü açısından da zorlu bir yıl oldu. 2019 yılının en önemli gündem başlıkları tabii ki dolar kurundaki artış oldu. Maliyetlerimizin bir anda yükselmesi, konut kredi faizlerinin yüzde 2.0 ve üzeri bantta seyir etmesi, akabinde konut satışlarının durma noktasına gelmesi, öte yandan imar barışı ve kentsel dönüşüm konu başlıklarımız arasındaydı. Gayrisafi yurt içi hasıla içerisinde inşaat sektörünün 2017'deki yeri 8.2 iken 2018'de bu 7.4'e inmiş durumda. Yıl sonunda yüzde 7.0'nin altına inecektir. Bankaların faiz indirimleriyle birlikte konut sektöründe dipten dönüşün sinyalleri verilmiş olsa da ve her ne kadar yılı 1 milyon bandında konut satışıyla kapatmaya hazırlansak da 2020'de daha az konutun üretileceği ve 1 milyon lira bandının üzerindeki konut satışlarında sıkıntı yaşanacağı aşikar. Bu nedenle sektörümüzün sorunlarını konuşmak, inşaat sektörünün beslediği diğer 200 sektörün paydaşlarıyla 'İnşaat Zirvesi' çatısı altında bir araya gelmek istedik. Hem sektörümüz arasındaki ticaret ağını geliştirmek hem de iş birliği içerisinde daha üretken bir 2020 yılı geçirebilmek için oluşturduğumuz fuar alanında stant açan 19 firmaya da ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Konuşmasında ciro endeksine göre ilk dokuz ayda neredeyse yüzde 20'lik bir azalış olduğuna dikkat çeken ve bu nedenle 2020'de kentsel dönüşümün ağırlık kazanacağına dikkat çeken Tavukçuoğlu, "Bildiğiniz üzere bakanlığın bu anlamda ciddi atılımları oldu. Yılda 300 bin konutun dönüştürülmesi konusunda risk haritalarının çıkarılması, acil yıkım kararlarının alınması, bu yol haritasının 2020'de de ağırlık göstereceğine işaret ediyor. Müteahhitlik yapacak firmalara bir düzenleme getirilmesi, inşaatlarda finansmana bakılması ve kentsel dönüşümün belli bir süre içerisinde bitirilmesi gerektiği şartı gibi kuralların önemli atılımlar oluşturduğunu düşünüyoruz. Ancak kentsel dönüşümde ada ya da mahalle bazlı dönüşümü hala gerçekleştirebilmiş değiliz. Binaları sadece güvenli hale getiriyoruz" açıklamalarında bulunurken, 2020'de geçtiğimiz iki yılda Bağdat Caddesi'nde hız kesen kentsel dönüşüm çalışmalarının yüzde 30 oranında artacağını belirtti.

Cadde yükselişe geçti

Kadıköy bölgesinde kentsel dönüşümün sadece yüzde 15'de kalacağına ve daha 25 bin binanın dönüşmesi gerektiğini sözlerine ekleyen AYİDER Başkanı Melih Tavukçuoğlu, kentsel dönüşümün ilk yıllarında bölgede her yıl 1000 civarında kentsel dönüşümün yapıldığını ancak son iki yıldır bu sayının yarı yarıya azaldığını belirtti. "Bina ruhsat sayılarındaki azalmaya rağmen yaklaşan deprem tehlikesi, finansman nedeniyle 2020'de kentsel dönüşüm projelerine ağırlık verilmesi nedeniyle İstanbul'da kentsel dönüşümün en hareketli yaşandığı bölgesinde Bağdat Caddesi'nde projelerin sayısında da yüzde 30'luk bir artış bekliyoruz. Cadde'deki dükkanların yüzde 87'ye varan doluluk oranları da yeniden bölgenin yükselişe geçtiğini gösteriyor. Bağdat Caddesi civarında ortalama konut fiyatları 1 milyar 500 - 3 milyar lira iken, ortalama kira oranı ise 4 bin - 6 bin lira. Son dönemde yabancıların da bölgeye olan ilgilerini gözlemliyoruz" açıklamalarında bulunan Tavukçuoğlu, dünyanın en büyük dördüncü alışveriş caddesi konumunda olan Cadde'nin yeniden yükselişe geçtiğini ifade etti. Tavukçuoğlu'nun konuşmasından sonra Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı konuşmasında, Kadıköy'deki kentsel dönüşüm çalışmaları için bir komisyonun kurulduğunu ve kent-kentli ilişkisine dikkat çekerken, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım ise AYİDER'in Anadolu Yakası için bir kazanç olduğunu belirterek, Fikirtepe'de acil bir çalıştay yapılması çağrısında bulundu.