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Ayılar arı kovanlarına saldırdı

Ayılar arı kovanlarına saldırdıKARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde aç kalan ayılar arıcılık yapan kişinin kovanlarına saldırarak parçaladı.

21.09.2019 23:51
Ayılar arı kovanlarına saldırdı
KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde aç kalan ayılar arıcılık yapan kişinin kovanlarına saldırarak parçaladı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kuzdağ Köyü'nde meydana gelen olayda ormanlık alanda aç kalan ayılar arıcılık işi ile uğraşan İsmet Karakırık'ın kovanlarına saldırdı. Çok sayıda kovanı parçalayan ayı, içindeki petekleri çıkartarak yedikten sonra olay yerinden ayrıldı. Arılarını kontrole giden Karakırık kovanlarını parçalanmış halde buldu. Gördüğü manzara karşısında şoka uğrayan Karakırık, arılarına neyin zarar verdiğini çevrede gördüğü ayı izlerini fark edince anladı. Bir kovanının kayıp olduğunu gören Karakırık, diğer kovanlarını 60 metre uzakta bulduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karakırık, "Bizim ayı 7 yıldır mekanımıza uğramadı ama bu sefer ordu kurmuş gelmiş ve nasibinin üstüne çıkmış. Ne varsa halletmiş Kuzdağdaki arılığımızın anasını ağlatmış. Ne yapalım artık canımız sağ olsun diyelim." ifadelerini kullandı.
Ayılar arı kovanlarına saldırdı

Karabük, Yenice, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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