Ayılar Arı Kovanlarını Parçaladı

Kastamonu
'nun Abana
ilçesinde ayılar yaklaşık 30 arı kovanına zarar verdi.
Çayırcık Mahallesi'nde arıcılık yapan Ayhan Akıntürk'e ait bahçeye giren anne ve yavru ayılar, kovanları parçalayarak peteklerdeki balları yedi.
Olayı AA muhabirine anlatan Ayhan Akıntürk, 30 yıllık arıcılık hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"102 kovanla sezona başlamıştım, iyi de geçmişti fakat hastalık nedeniyle sönen kovanlarım olmuştu. 67 kovanla sezonu tamamlamak zorunda kaldım. Geçen hafta son bakımlarını yaptığım kovanları kapatarak bahçeden ayrılmıştım. Önceki gün buradan geçen yeğenim Erdem Akıntürk bahçenin darmadağın olduğunu görünce beni aradı, geldiğimde gördüğüm manzara inanılmazdı."
Ayıların 20 kovanı dağıtarak parçaladığını anlatan Akıntürk, "Ne olduysa son bir-iki gün önce olmuş. İzlere bakılırsa anne ve yavru ayı olarak bahçeye gelmişler. Kendimize kolaylık olsun diye yol açmıştık. Bu yol ayılara da kolaylık oldu. Sanki boş kovanları eliyle koymuş gibi biliyor, zarar görenler hep arılı ve bal olan kovanlar." dedi.
Yol üzerindeki diğer bahçesindeki kovanların da ayı saldırısı sonucu tahrip olduğunu aktaran Akıntürk, şunları kaydetti:
"Aynı yol üzerinde Bağlık Mahallesi'ndeki ormanlık alana yakın bahçemin önünden geçerken ilk oraya uğradım. Oradaki kovanlar da paramparça bir şekilde bahçenin orta yerindeydi. Her iki bahçemde 30'un üzerinde kovanda zarar ziyanımız söz konusu. Sigorta
şirketine başvurumu yaptım. Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından kovanlarımı yeniden toplayacağım."
Anne,Abana,Kastamonu
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:03