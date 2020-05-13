Ayılar Artvin'i mesken tuttu

Artvin il ve ilçe merkezlerine inen ayı görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

Ayılar Artvin'i mesken tuttu
13.05.2020 09:31 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:31
Artvin il ve ilçe merkezlerine inen ayı görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Hopa'da ilçe merkezine inen ayı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden koşarak geçince, polis ekipleri harekete geçti. Görüntüler ise bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Artvin'de havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan ayılar gece olunca şehir merkezlerini mesken tuttu. Bazen mahalle ve sokaklarda görülen ayılar, geçtiğimiz günlerde bir okulun bahçesinde ve köy yolunda görüntülendi.

Şehre inan ayı görüntüsü bu kez Hopa ilçesinde kaydedildi. Bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aç kaldığı düşünülen ayı ilçe merkezine inerek yiyecek arıyor. Etraftan gelen sesler üzerine korkan ayı kaçmaya başlıyor. Koşarak İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden gecen ayıyı gören polisler dışarı çıkıp ayının peşinden koşuyor. Bir süre ayıyı takip eden polisler, ayının gözden uzaklaşmasıyla peşini bırakıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayın sebebi araştırılırken ayıların doğal ortamında kalması için çalışmalar başlattı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Artvin, Polis, Hopa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP’lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi Haber
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
FBI ’yanlışlıkla’ 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma Haber
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Ersin’e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı’ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın Haber
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Haber
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı Haber
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Haberler››Güncel››Ayılar Artvin'i mesken tuttu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:35: Evini hayvanat bahçesine çevirdi - Haber 10:35: İzin belgesi olmadan Tekirdağ'a gelmek isteyenler geri çevriliyor - Haber 10:35: SPOR Mete Düren Futbolcunun, yanındaki arkadaşı veya karşısındaki rakibin temiz olduğunu bilmesi... - Haber 10:34: Başkan Seçer, Silifke'de üreticilere lavanta fidesi dağıttı - Haber 10:34: Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor - Haber 10:30: Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor - Haber 09:48: Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız - Haber 09:45: Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi - Haber 09:44: Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın - Magazin 17:22: Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti - Ekonomi