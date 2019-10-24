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Ayıları, cinsel organlarını yemek için öldüren adam yakalandı

Hindistan'da altı yıldır ayıları penislerini yemek için öldüren ve yasa dışı kaplan avlayan kişi yakalandı. Yetkililer, şahsın hayvan cinsel organı yediğinde libidonun arttığına inanan bir kabileye mensup olduğunu açıkladı.

24.10.2019 10:13Ayıları, cinsel organlarını yemek için öldüren adam yakalandı

Hindistan'da ayıları penislerini yemek için öldüren ve yasa dışı kaplan avlayan kişi altı yıl sonra yakalandı. Yetkililer, farklı isimler kullanarak saklandığı anlaşılan Yarlen adlı adamın hayvan cinsel organı yediğinde libidonun arttığına inanan bir kabileye mensup olduğunu açıkladı.

6 YIL SONRA YAKALANDI

Madhya Pradesh Orman Departmanı, Yarlen'i yakalamak için 2013 yılında özel bir birim kurdu. Times of India gazetesi, 6 yıl sonra yakalanan Yarlen'in polise bir çok ayı ve kaplan öldürdüğünü itiraf ettiğini yazdı. Bir yetkili, ayıların safra kesesinin özel güçleri olduğuna inanan bazı Hindistanlı iş adamları için de Yarlen'in bu hayvanları öldürdüğünü söyledi.

KABİLE, ORMANLARDA AVLANARAK YAŞIYOR

Yarlen'in üyesi olduğu belirtilen Pardhi-Behelia kabilesi Madhya Pradesh ormanlarında avlanarak yaşıyor. Bu kabile ayı penisinin afrodizyak etkisi olduğuna ve cinsel gücü artırdığına inanıyor.

Hindistan'da vahşi hayvanların avlanması yasak. Yarlen'in ülkedeki yasa dışı kaplan avlanması ve ticareti şebekesinde önemli bir yeri olduğu da düşünülüyor. Hindistan dünya kaplan nüfusunun yüzde 75'inden fazlasına ev sahipliği yapıyor.


Hindistan, 3. Sayfa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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