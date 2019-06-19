19.06.2019 15:55
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Ayin sırasında kiliseye giren soyguncuya dayak

Ayin sırasında kiliseye giren soyguncuya dayak

Brezilya'da ayin sırasında kiliseye girip, 'silahım var' diyerek soyguna kalkışan zanlı, silahının olmadığı anlaşılınca sandalyelerle vurularak etkisiz hale getirildi.

Brezilya'da ayin sırasında kiliseye girip, 'silahım var' diyerek soyguna kalkışan zanlı, silahının olmadığı anlaşılınca sandalyelerle vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, Brezilya'nın Pernambuco eyaletindeki Juazeiro bölgesinde meydana geldi. Ayin sırasında kiliseye giren soyguncu, kilisedekileri 'silahım var diyerek' tehdit etti. Bir süre tehditler savuran soyguncu, silahı olmadığı anlaşılınca kilisedeki kişiler tarafından sandalyelerle dövüldü. Olay, kilisede bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.


- Brezilya
Kaynak: DHA
Brezilya, Dünya

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