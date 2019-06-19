19.06.2019 16:19
Haberler» Dünya» Haber

Ayin sırasında kiliseye giren soyguncuya dayak

Ayin sırasında kiliseye giren soyguncuya dayak

Brezilya'da ayin sırasında kiliseye girip, 'silahım var' diyerek soyguna kalkışan zanlı, silahının olmadığı anlaşılınca sandalyelerle vurularak etkisiz hale getirildi.


Brezilya'da ayin sırasında kiliseye girip, 'silahım var' diyerek soyguna kalkışan zanlı, silahının olmadığı anlaşılınca sandalyelerle vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, Brezilya'nın Pernambuco eyaletindeki Juazeiro bölgesinde meydana geldi. Ayin sırasında kiliseye giren soyguncu, kilisedekileri 'silahım var diyerek' tehdit etti. Bir süre tehditler savuran soyguncu, silahı olmadığı anlaşılınca kilisedeki kişiler tarafından sandalyelerle dövüldü. Olay, kilisede bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

- Brezilya
Kaynak: DHA
Brezilya, Dünya

Son Dakika Haberleri
18:22 Van Gogh'un intiharında kullandığı düşünülen silah açık arttırmada
18:22 Konda araştırma şirketinin anketine göre, İmamoğlu İstanbul yarışını önde bitirecek
18:10 Belçika'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
18:08 "Rusya ve Türkiye'nin S-400 anlaşması uluslararası kurallara uygun"
18:07 Uluslararası Kurtarma Komitesi : Avrupa göç ve mülteci politikalarında sınıfta kaldı
17:58 Belçika'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
17:52 İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyon izlemeyin, ben de yayına çıkmayacağım