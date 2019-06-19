19.06.2019 10:23
Haberler» Güncel» Haber

Ayın şoförüne ödülünü Başkan Atay verdi

Ayın şoförüne ödülünü Başkan Atay verdi

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından her ay düzenli olarak verilen ayın şoförü ödülünü bu ay Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay verdi.

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından her ay düzenli olarak verilen ayın şoförü ödülünü bu ay Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay verdi.

Aydın Son Durak tesislerinden düzenlenen ayın şoförü ödülünün bu ayki konuğu Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay oldu. Aydın'da Mayıs ayının şoförü seçilen Fevzi Karaçivi ödülünü Atay'ın elinden aldı.

Yaklaşık 30 yıldır kooperatif bünyesinde çalışan şoför Karaçivi'yi tebrik eden Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, "Fevzi ağabeyimiz şehir içi toplu taşıma hizmeti başladığından beri aramızda. Artık son birkaç ayı kaldı. Emekliliğe yaklaşıyor. Uzun yıllar aramızda hizmet verdi. Bugüne kadar bize hiçbir şikayet getirmeden çalışmalarını sürdürdü. Kendisini tebrik ediyorum. Bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum" dedi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise "Bu tür ödüllerin anlamı sadece bir şilt vermekten, bir hediye vermekten daha fazla bir anlam ifade ediyor. Bu tür faaliyetlerin sonucunda verilecek olan bu tür ödüller, insanların daha doğru, daha dürüst, daha anlayışlı hizmet etmesine yarayacaktır. Bu ödülü alabilmek için herkesin bir çaba içerisinde olduğunu fark ediyorsunuz. Herkes de bu ödülü almak için daha düzgün çalışacaktır. Fevzi Bey'e teşekkür ediyoruz. Yaşı itibarıyla da gençlere iyi bir örnek oluyor. Bunun için de ayrıca kutluyorum" diye konuştu. - AYDIN
Kaynak: İHA
kooperatif, mehmet fatih atay, efeler, aydın, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:03 Suriyeli cinayetinde iki sanığa 25'er yıl hapis
12:02 AKSARAY'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 10 GÖZALTI
12:02 ANTALYA SURİYELİ CİNAYETİNDE İKİ SANIĞA TOPLAM 50 YIL HAPİS
12:02 DÜZCE EMNİYETİNDEN ŞOK UYGULAMALAR
12:02 KAHRAMANMARAŞ TRAKTÖR TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ VE EŞİ ÖLDÜ
12:02 NİĞDE'DE YÜKSEK VERİMLİ 2 PATATES ÇEŞİDİ GELİŞTİRİLDİ
12:02 Şentop: "(Akdeniz) Bu bölgedeki sorunlar dünyanın başka bölgelerindeki sorunları da tetikleyici bir...