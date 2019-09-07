40 gün önce ölen vatandaşın mezarının baş kısmı, iki kez kazıldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde 40 gün önce hayatını kaybeden Niyazi Ak'ın (62), mezarı baş tarafından kazıldı. Mahalle sakinlerinin ayının açtığını iddia ettiği mezarlıkta inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye fotokapan yerleştirdi.

VATANDAŞLAR İLK BAŞTA DURUMU ÖNEMSEMEDİ

Saz Mahallesi'nde yaşayan Niyazi Ak, 40 gün önce yaşamını yitirince Sümenler Mezarlığı'na defnedildi. 20 gün önce mezarlığın kazıldığı gören vatandaşlar durumu önemsemeyerek, üzerini kapattı. Bundan 10 gün sonra yeniden mezar açıldığını gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek Saz Mahallesi Muhtarı Alaattin Sümen'e bilgi verdi. Muhtar Sümen mezarlıkta inceleme yaptıktan sonra durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler mezarlıkta yaptığı incelemede, bir ayının kazdığını söyledi. Ekipler, mezarlığa ayının tekrar gelme olasılığına karşı, fotokapan kurdu.

"İLK KEZ MAHALLEMİZDE BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIK"

Mahalle sakinlerinin tedirgin olduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı Alaattin Sümen, "Niyaz Ak isimli arkadaşımız hastalıktan dolayı 40 gün önce vefat etmişti. Yaklaşık 20 gün sonra mezarlığın kazıldığını duyduk, bizd e pek olayı önemsemeyerek, üzerini kapattık. Sonrasında 4 gün yeniden kazıldığını vatandaşlar bana haber verdi. Biz de durumu Doğa Koruma Milli Parklara haber verdik. Çok korktuk. Ekipler mezarlıkta inceleme yaptı. Mezarın ayı tarafından kazılabileceğini söyledi. ve sonrasında 30 gün önce ölen ve ayının dokunmadığı mezarın karşısına fotokapan kurdu. Şimdi sonucu bekliyoruz. Hepimiz tedirgin olduk. İlk kez mahallemizde böyle bir şeyle karışlaştık." dedi.

İşte o mezardan görüntüler;