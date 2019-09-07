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Ayının saldırdığı kişiyi köpekler kurtardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ayının saldırdığı kişi yaralandı.

07.09.2019 17:15
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ayının saldırdığı kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Nebioğlu köyü yakınlarında hayvanlarını otlatan Hüseyin Çelik'e (54) ayı saldırdı.
Çoban köpeklerinin ayıya saldırmasıyla kurtulan Çelik, daha sonra telefonla ulaştığı köylülerden yardım istedi.
Bunun üzerine traktörle olay yerine ulaşanlar Çelik'i köye getirdi.
Çelik, köye çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Burada tedaviye alınan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayvanları bıraktım, geri dönüp köye gelirken köpeklerin önünden bir baktım ayı geliyor. Kaçmaya başladım. Ayağımdan yakaladı. Isırdı ve ayağımı bilekten kırdı. Daha sonra köpekler ayıya saldırınca bıraktı. Fazla korkmadım. Ayağıma tampon yaptım." dedi.
Ayının saldırdığı kişiyi köpekler kurtardı

Hüseyin Çelik, Safranbolu, Nebioğlu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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