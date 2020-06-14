Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı

Hakkari Yüksekova'da yaşananlar bir filmi andırsa da gerçek. Yaylada ayı saldırısına uğrayan vatandaşı, tesadüfen oradan geçenler fark etti. Ambulans yolda kalınca yaralı vatandaş, 6 saat tahta sedyede taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

14.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:32

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaylada ayı saldırısına uğrayan vatandaş, mahsur kaldığı yerden 6 saatte kurtarıldı.

AMBULANS DA MAHSUR KALDI

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükdere mezrasında ayı saldırısına uğrayan İsmet Yıldırım, şans eseri oradan geçen kişiler tarafından bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ilk ambulansın mezraya yakın yerde mahsur kalması üzerine ikinci ambulans görevlendirildi.

Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı

TAHTA SEDYEYLE 6 SAAT TAŞINDI

Köy sakinleri de Yıldırım'ı aldıkları tahta sedye üzerinden 15 kilometre boyunca taşıyarak 6 saatte ancak Küçükdere mezrasına getirdi. Küçükdere mezrasına gelen sağlık ekipleri Yıldırım'a yapılan ilk müdahalenin üzerine Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı

"AYIYLA BOĞUŞMASI ÜZERİNE BİRKAÇ YERDEN YARA ALMIŞ"

İsmet Yıldırım'ın yakını olan Firoz Açıkel, "5 saatlik ancak gidilebilecek bir yer. Orada bir ayıyla karşılaşmış. O esnada ayıyla boğuşması üzerine ayağından ve birkaç yerinde yara alıyor. Bizde olayı duyar duymaz gittik tüm köy halkı olarak. Ancak 6 saat içinde kurtarabildik. Şimdi hastaneye getirdik şükür durumu iyi" dedi.

Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İsmet Yıldırım, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Haber

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