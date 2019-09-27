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Ayırmak için gittiği kavgada bıçaklanarak öldürüldü

GAZİANTEP'te, evlerinin yakınında kavga eden arkadaşını ayırmaya giden Hanifi Ramazam Gözükızıl (27), bıçaklanarak öldürüldü.

27.09.2019 12:13Ayırmak için gittiği kavgada bıçaklanarak öldürüldü
GAZİANTEP'te, evlerinin yakınında kavga eden arkadaşını ayırmaya giden Hanifi Ramazam Gözükızıl (27), bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Şahveli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hanifi Ramazan Gözükızıl, ailesiyle eve gittiği sırada bir arkadaşının kavga ettiğini gördü. Kavgayı ayırmak için müdahale eden Gözükızıl, yaşanan arbedede henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, kanlar için yere yığılan Gözükızıl, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Gözükızıl, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gözükızıl'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



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Kaynak: DHA

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