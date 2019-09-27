Haberler » Güncel » Haber

Ayırmak için gittiği kavgada bıçaklanarak öldürüldü

GAZİANTEP'te, evlerinin yakınında kavga eden arkadaşını ayırmaya giden Hanifi Ramazam Gözükızıl (27), bıçaklanarak öldürüldü.

27.09.2019 13:28Ayırmak için gittiği kavgada bıçaklanarak öldürüldü
GAZİANTEP'te, evlerinin yakınında kavga eden arkadaşını ayırmaya giden Hanifi Ramazam Gözükızıl (27), bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Şahveli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hanifi Ramazan Gözükızıl, ailesiyle eve gittiği sırada bir arkadaşının kavga ettiğini gördü. Kavgayı ayırmak için müdahale eden Gözükızıl, yaşanan arbedede henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, kanlar için yere yığılan Gözükızıl, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Gözükızıl, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gözükızıl'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


- Kanlı

kavga, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:32 Bakü'deki MIKTA Film Festivali, Ayla filmi ile başladı
19:32 Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı
19:32 Kastamonu'da helikopter destekli trafik denetimi
19:31 Pendik'te depremde hasar gören bina tahliye edildi
19:30 Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
19:29 İmamoğlu ile görüşemeyen saldırganın, binaya girme, tırmanma ve yakalanma anı böyle görüntülendi
19:29 Gaziantep ptt şubesi soyguncusu yakalandı