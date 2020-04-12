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Ayıtdere göleti pelikanların uğrak yeri oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Ayıtdere göleti, göç yolu üzerinde bulunan binlerce pelikana ev sahipliği yapıyor.

12.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:16
Ayıtdere göleti pelikanların uğrak yeri oldu
Çanakkale 'nin Biga ilçesindeki Ayıtdere göleti, göç yolu üzerinde bulunan binlerce pelikana ev sahipliği yapıyor.

Otlukdere köyü yakınlarında Çınardere üzerinde inşa edilen, 11 bin 570 dekar tarım arazisinin sulamasında kullanılan gölet, binlerce pelikanın uğrak mekanı oldu. Toprak İlmi Ekoloji Uzmanı Dr. Muhammet Akkaya yaptığı açıklamada, sazan, tatlı su kefali, tatlı su sardalyesi ve yılan balığının bulunduğu gölete her yıl pelikanların geldiğini söyledi. Akkaya,su tutulmaya başlayan göletin, balıkla beslenen değişik türdeki kuşların konaklama yeri haline geldiğine işaret ederek, "Adeta kuş cenneti haline gelen gölet, pelikanlara da ev sahipliği yapıyor" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Biga, Güncel
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