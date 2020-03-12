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Aykome mart ayı toplantısı gerçekleştirildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Altyapı Koordinasyon Merkezi, teknik kurul toplantısı HBB Ek Hizmet Binası'nda 11 Mart Çarşamba günü gerçekleştirildi.

12.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:06
Aykome mart ayı toplantısı gerçekleştirildi

HBB Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık başkanlığında gerçekleşen toplantıda altyapı kurumlarının 2020 yatırım programları ve HATSU tarafından yapımı planlanan içme suyu projeleri görüşüldü.

Hatay 'da gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında koordinasyonu sağlama konusunda önemli rol üstlenen AYKOME çalışmalarını hassasiyetle sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Sekreter, Hatay, Güncel

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