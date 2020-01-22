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Aykut Enişte filmi konusu nedir? Aykut Enişte oyuncuları ve Aykut Enişte özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aykut Enişte filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aykut Enişte konusu, Aykut Enişte özeti ve Aykut Enişte oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aykut Enişte filminin detayları…

22.01.2020 07:43 | Son Güncelleme: 22.01.2020 07:43Aykut Enişte filmi konusu nedir? Aykut Enişte oyuncuları ve Aykut Enişte özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Aykut Enişte filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aykut Enişte filmini izleyecek olanların merak ettiği Aykut Enişte konusu nedir, Aykut Enişte oyuncuları kimler ve Aykut Enişte özeti gibi konuları inceliyoruz.

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aykut Enişte, yalnızlığından şikayetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikayesini konu ediyor. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu, senaryosunu ise Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un kaleme aldığı filmin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar, Ali Erkazan gibi isimler yer alıyor.

AYKUT ENİŞTE OYUNCULARI VE KADROSU

Aykut Enişte Yönetmeni: Onur Bilgetay

Aykut Enişte Oyuncuları: Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar

Aykut Enişte Türü: Aile, Komedi

Aykut Enişte Yapım Yılı: 2019 (115 dk.)

Aykut Enişte Vizyon Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma

Aykut Enişte Senaryo: Cem Gelinoğlu, Giray Altınok


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