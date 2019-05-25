Aykut Enişte'ye Coşkulu Kahkahalar

Filmi izleyen ünlü isimler de seyirciler de Aykut Enişte'yi gönüllerin eniştesi seçti!

İzleyen herkesin kahkaha dolu bir film olduğu konusunda hemfikir olduğu film, seyircili galasında da alkışlar ve kahkahalarla karşılandı.

BKM yapımcılığında yönetmen koltuğuna Onur Bilgetay'ın oturduğu, Cem Gelinoğlu'nunsenaryosunu yazıp Melis Babadağ ve Ege Kökenli ile başrollerini paylaştığı "Aykut Enişte" film ekibi,seyircilerin övgüleri ile salondan ayrıldı.

İzmir seyircisi Aykut Enişte ekibini coşkuyla karşıladı

BKM Ege Bölge Temsilciliği Dev Ajans organizasyonu ile İzmir Optimum'da düzenlenen Aykut Enişte'nin İzmir Galasına filmin başroloyuncuları Cem Gelinoğlu ve Melis Babadağ ilebirlikte Mekin Sezer, Selen Domaç ve yönetmen Onur Bilgetay katıldı.

"İzmir'de olduğumuz için çok mutluyuz"

Film gösterimi öncesinde İzmirli sevenleriyle buluşan film ekibi kendilerini karşılayan coşkulu kalabalık karşısında mutluluklarını dile getirerek filmin gösterime girdiği gün İzmir'de oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Seyirciyle buluşmanın ardından Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Mekin Sezer, Selen Domaç ve Onur Bilgetay Aykut Enişte'yi Optimum Cinemaximumsalonlarında İzmirli sinemaseverle birlikte izlediler.

Kaynak: Bültenler