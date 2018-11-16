Aykut Kocaman A. Konyaspor'da

A. Konyaspor
, Teknik Direktör Aykut Kocaman
ile anlaşmaya vardı. Rıza Çalımbay
'ın görevine son vererek teknik direktör arayışına giren Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman ile anlaştı. Kulüpte bugün akşam saatlerinde gerçekleşen görüşme sonrasında Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık anlaşma sağlandı.
Aykut Kocaman resmi imzayı pazartesi günü düzenlenecek törenle atacak. Kocaman'ın transferi kulübün sosyal medya hesabından da hazırlanan özel video ile duyuruldu. - İSTANBUL
Rıza Çalımbay,Konyaspor,Aykut Kocaman