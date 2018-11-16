16 Kasım 2018, 21:46
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Aykut Kocaman A. Konyaspor'da

Aykut Kocaman A. Konyaspor

A. Konyaspor, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile anlaşmaya vardı.

A. Konyaspor, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile anlaşmaya vardı. Rıza Çalımbay'ın görevine son vererek teknik direktör arayışına giren Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman ile anlaştı. Kulüpte bugün akşam saatlerinde gerçekleşen görüşme sonrasında Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık anlaşma sağlandı. Aykut Kocaman resmi imzayı pazartesi günü düzenlenecek törenle atacak. Kocaman'ın transferi kulübün sosyal medya hesabından da hazırlanan özel video ile duyuruldu.

(İHA) Rıza Çalımbay,Konyaspor,Aykut Kocaman
16 Kasım 2018 Cuma 21:46