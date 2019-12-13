Haberler » Güncel » Aykut Kocaman, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Aykut Kocaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:40Aykut Kocaman, AA'nın
İttifak Holding Konya 'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kocaman, kulüp tesislerindeki ofisinde gerçekleştirilen oylama öncesi, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Burak Akay'ın "Çanakkale'de orman yangını" fotoğrafını oylayan Kocaman, yaşam kategorisinde ise oyunu Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafına verdi.
Kocaman, spor kategorisinde ise oyunu Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" ile Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğrafına kullandı.
Her yıl katıldığı oylamada AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını ifade eden Kocaman, AA çalışanlarını tebrik etti.

İttifak Holding, Anadolu Ajansı, Aykut Kocaman, Konyaspor, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40 Karadağ Diyanet İşleri Başkanı'ndan Dündar'a ziyaret - Haber
13:40 Muş'ta 112'ye yapılan asılsız çağrılar sağlık hizmetlerini aksatıyor - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:38 Türkiye ile İran arasında "91. Alt Güvenlik Komite Toplantısı" yapıldı - Haber
13:38 Noterlerde kredi kartı ile ödeme yılbaşından sonra başlayacak - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
13.12.2019 13:41:52