Aykut Kocaman: "Beşiktaş Maçı Yön Verecek Maçlardan Biri Olacak Gibi Görünüyor"

Kaynak: İHA

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 25. haftada Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili olarak, "Beşiktaş maçı yön verecek maçlardan biri olacak gibi görünüyor. Son 5 haftada 4 beraberlik 1 mağlubiyet oldu. Şimdi bunu çevirmek istiyoruz" dedi.Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarına devam etti.Akşam saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda iki grup halinde yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Tedavilerine devam edilen Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare takımdan ayrı idman yaparken, Paolo Hurtado, Fallou Diagne ve Jens Jonsson takımla çalıştı. 4'e 1 ile devam eden antrenman savunma-hücum organizasyon ve şut çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi."Son 5 maçta alınan sonuçlarla beklentilerin gerisinde kaldık"Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Aykut Kocaman, son 5 maçta alınan sonuçlarla beklentilerin gerisinde kaldıklarını bildiklerini ifade ederken, galibiyet elde edememeye son vermek adına Beşiktaş ile zor ve önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Kocaman, ligin ikinci yarısının ilk 7 haftasını değerlendirdiği açıklamasında, "Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptık ve ilk 2 haftada aldığımız iki galibiyetle ligin dördüncü sırasına yerleştik. Antalyaspor'u içeride yendiğimiz maçtan sonra açıkçası pek istediğimiz sonuçları aldığımız söylenemez. Puan ortalaması vb. şeylerle bütün olarak bakıldığı zaman beklentilerin biraz altında olduğu söylenebilir olumlu ve olumsuz taraflarıyla. Pozisyonumuzu kaybetmedik. O gün itibariyle bakıldığı zaman ligin ikincisi ile aramızda 4 puan, üçüncü takımla aramızda 1 puan fark vardı. Fakat o andan itibaren 5 haftada; 4 beraberlik, 1 mağlubiyet. Bakıldığı zaman normal şartlarda sıralama olarak çok şey kaybetmemiz gerekirken sadece 1 sıralama aşağı düştük. Ancak ikinci ve üçüncü takım ile aramızdaki puan farkı açıldı. Galatasaray ve Beşiktaş bayağı puan farkı yaptı. Bu takımların arkasındaki bizim de içinde bulunduğumuz takımlarda ise ciddi puan kayıpları oluştu. Bu kayıplar bizi çok fazla aşağılara taşımadı. Son 5 haftada yaşadığımız şanssızlıkları değerlendirme fırsatı bulduk ve kusur ya da hataların neler olduğunu çıkarmaya çalıştık. Her şeyden önce neden puan kayıpları yaşadık, bunlara baktık. Oyun olarak çok fazla şikayetim yok. Bana göre esas sıkıntının oyundan daha çok ceza sahası çevresinde, özellikle üçüncü bölgede bitirici yerlerde problemler olduğu maç analizlerinde çok net görünüyor" dedi.Teknik Direktör Kocaman, sezonun tamamlanmasına 10 maç kaldığını hatırlatarak şunları söyledi:"Şu an itibariyle 35 puandayız. Bizi üçüncülük ile altıncılık arasındaki pozisyona 50 puan veya bir iki puan üstü ya da altı buralardaki yapılanmayı sağlayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla en az 15-16 puanlık bir puan averajına ihtiyacımız gözüküyor. Bir taraftan takımın yarışması, bir taraftan takımı gelecek sezona nasıl götürebiliriz diye düşünüyoruz. Takımın yaş ortalamasının biraz yüksek olması, oyuncuların hem performanslarını arttırması hem de bir yıl sonra ne olabilir durumunu düşünme. Bunların hepsini bir arada yapmak bazı şeyleri de eksik bırakıyor. Son 5 haftada yaşanılan sıkıntılar biraz da bundan dolayı oldu diyebiliriz. Bunların hepsinin farkında olarak bir şeyleri adım adım inşa etmeye çalışıyoruz.""Beşiktaş maçı yön verecek maçlardan biri olacak gibi görünüyor"Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili de görüşlerini açıklayan Teknik Direktör Aykut Kocaman, "Beşiktaş maçı yön verecek maçlardan biri olacak gibi görünüyor. Son 5 haftada 4 beraberlik 1 mağlubiyet oldu. Şimdi bunu çevirmek istiyoruz. Beşiktaş maçı bu anlamda çevirmek için çok kolay mı? Tabii ki değil. Beşiktaş'ın da şu anda çok formda olduğu söylenemez. Onlar da birtakım sorunlar yaşıyorlar. Ancak büyük takımlar için bu sorunlar sonun başlangıcı olabileceği gibi tam tersi bir durumda oluşturabiliyor. Son derece tehlikeli rakipler. Çok derinliği olan köklü rakipler. Dolayısıyla bizim kendi sorunlarımızı çevirmemiz için çok ideal bir ortam olmuyor. Ama öbür taraftan Beşiktaş için de aynı şey söylenebilir. Her halükarda son derece kuvvetli ve dirençli bir takımız. Bir taraftan olumsuzlukların yanı sıra çok küçük bir olumlu şey de kolay mağlup olan bir takım değiliz. En azından böyle bir derinliği kazandırdık takımımıza. İnşallah devam eder. Ama esas hedefimiz bu galibiyetsizliği sona erdirmek üzerine kurulu olacak. Buna da Beşiktaş'ın ne kadar izin vereceğini ve sonuçta bu ayarların da ne kadar olacağını bilemiyoruz. Çalışacağız çabalayacağız ve yine futbolun doğrularını yapmak ve bunu pekiştirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.Öte yandan, antrenman sonrasında Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık ve beraberindeki heyet, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve futbolculara Selçuklu mutfağına özgü tatlardan olan kenevir helvası ikramında bulundu. - KONYA