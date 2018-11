Aykut Kocaman: "Biraz Daha Sessiz Kalmaya Çalışıyoruz"

24 Kasım 2018 Cumartesi 00:35



Yardımcıları için: "Ne hainlikle, ne başka bir şeyle ilgisi olmayan insanlar""Anadolu takımları arasından bir şampiyon çıkabilir"Milli takım sorusuna: "Ben kararımı verdim"Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Türk Telekom Stadyumu 'nda oynanan karşılaşmanın ardından Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman basın mensuplarının karşısına çıktı.Başta babası olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Aykut Kocaman, "Bir şeyleri değiştirebilme adına, apar topar bir değişiklik oldu buraya gelişimiz. Kısa zamanda neleri değiştirebiliriz dedik. Her şeyi değiştiremezsiniz, kolay değil bu. Rakibimizi analiz ettiğimiz anda, bizim var olan şeylerimizi düşündüğümüz anda, düşündüğümüze yakın şeyleri yapabildik. Birincisi özellikle rakibimizin sakatlıklardan ve cezalardan dolayı dar bir kadrosu vardı. Bu maça başlarken sorun teşkil etmeyebilirdi ama maçı biraz daha uzatabilirsek doğal olarak hem oyunu çevirme anlamında ya da ritim yükseltme anlamında Şampiyonlar Ligi'nde de yer aldıkları için onlar için sorun teşkil edebilirdi. Fiziksel ve zihinsel anlamda biraz daha hırpalamak zorundaydık. İlk yarı tempolu başladılar, bu zaten klasik Galatasaray oyunu. Sonra atlattık bunu. Galatasaray'a ceza sahasına kolay gelme fırsatı verdik, ekstra efor harcadık ikinci yarıda. İlk yarıda net gol fırsatı kaçırmamız, kaybolan enerjinin yanı sıra moralimizi de bozdu. Saha içindeki yerleşime baktığımızda ikinci yarıda daha doğru oynamaya başladık. Galatasaray'ın dezavantajları da ortaya çıkmaya başladı. Maçı koparabilecek 3-4 pozisyon bulduk, değerlendiremedik. Sahalarda ender görülen bir gol yedik. İki puan iki takım için de kayıp. Rakibimiz şampiyonluğa oynuyor ancak bizim de her takımın bu sezon ortaya çıkan sonuçlarından dolayı, eğer kazansaydık, daha farklı şeyler düşünebilirdik. Oyuncular, böyle hızlı değişimin olduğu bir dönemde iyi performans gösterdi. İstediler maçı" ifadelerini kullandı."NE HAİNLİKLE, NE BAŞKA BİR ŞEYLE İLGİSİ OLMAYAN İNSANLAR" Serdar Aziz 'in kırmızı kartını yorumlayan Kocaman, "Serdar Aziz direkt topu hakemin üzerine attı, öyle gördüm. Bir şey söylemeye gerek yok. Açık pozisyon" ifadelerini kullandı.Deneyimli teknik adam Fenerbahçe 'deki görevinden alınan yardımcıları ile Atiker Konyaspor'da yola devam etmesi ile ilgili gelen bir soruya ise "Kesinlikle ne hainlikle ne de başka bir şeyle ilgisi olmayan insanlar. Uzun zamandır onlarla çalışıyorum. İş ahlaklarına her türlü kefilim. Hiçbir zaman tersini düşünmedim. Tersi olsaydı, şu anda birlikte olmazdık. Biraz daha sessiz kalmaya çalışıyoruz. Yanlışları olduğuna inansaydım, zaten beraber olma ihtimalimiz de olmazdı. Bence bu konuya fazla girmeyelim, baştan aşağı yanlış bir konu" yanıtını verdi."ANADOLU TAKIMLARI ARASINDAN BİR ŞAMPİYON ÇIKABİLİR"Atiker Konyaspor'un isminin şampiyonluk ile yakın dönemde anılıp anılamayacağı sorusuna yanıt veren Kocaman, "Bundan 10 yıl evvel Bursaspor 'un şampiyonluğunu geri koyarak söylüyorum, o ekstra bir durumdu, 4 büyük takımın dışında şampiyon çıkması pek mümkün değildi. Artık her takımın, büyük takımların mali dar boğaz içerisinde olması ve kadro olarak daha da olması gereken şekilde yapmaları, eğer ekonomisini düzgün ilerletebilirlerse, Anadolu takımları arasından bir şampiyon çıkabilir. Bunlardan birisi de Konyaspor" diye konuştu."APAR TOPAR BAŞLADIK, AYRINTILARA HAKİM DEĞİLİM"Bıraktığı ile aldığı Konyaspor arasındaki farklar ile ilgili yorum yapan Kocaman, "Ayrıntıları söyleyemem, hakim değilim şu anda. Apar topar başladık. Bir konu hakkında fikir beyan etmeden önce bir şekilde bir şeyleri görmek lazım. Oyun içindeki ve duran toplardaki alan savunması, adam savunması birlikte yürümek için, burada bir zincir kopabilirdi. Daha fazla kendi tanıdığım oyuncuları kullanarak çıktım maça. Belli bir süre sonra kıyaslama yapabilme imkanı olabilir ama şu anda söylediğim şeylerin ayakları yere basmayabilir" dedi."BEN KARARIMI VERDİM"Milli takım ile adının anılması ancak kendisinin Atiker Konyaspor ile anlaşması üzerine gelen bir soruya yanıt veren Kocaman, şunları söyledi: "Ben kararımı verdim. Kuvvetli bir cümle ama şöyle söylemek istiyorum; bu kontratla verilecek bir şey değil. Milli görev başka bir seviyedir. Bu herkes için böyle. Orası başka bir temsil yeridir. Burası bir görev yeri. Eğer böyle bir şey düşünülürse, bu başka türlü formatlanabilir. Ben bu takıma gelerek kararımı verdim."