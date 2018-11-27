27 Kasım 2018, 19:49
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Aykut Kocaman, Galatasaray Maçının Bir Penaltıya İndirgenmemesi Gerektiğini Söyledi

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Ligin 13. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın bir penaltıya indirgenmesinin doğru olmadığını söyledi.

Aykut Kocaman, Kayacık Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen haftaki Galatasaray maçında oyunculardan beklediğinin üzerinde bir performans gördüğünü belirtti. Galatasaray maçına sadece skor açısından bakmadığının altını çizen Kocaman, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, sahasında oynadığı son 23 maçın 20'sini kazanmış, özellikle iç saha konusunda son iki sezondur uzmanlaşmış, taraftar ve takım birlikteliğini çok iyi götüren bir takım. Biz de bu son derece atak ve cüretkar oynayan bir takımın karşısına 2-3 günlük bir çalışmayla çıktık. Oyunun doğruları dediğimiz şeyleri düşünerek kazanmak için mücadele ettik. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki; oyuncularımdan geri dönüş konusunda son derece memnunum. Çok iyi bir geri dönüş aldım."

"GALATASARAY MAÇININ YARATTIĞI FİZİKSEL TAHRİBATIMIZ VAR"

Kocaman, oyuncularının Galatasaray karşısında sezon ortalamasının üzerinden bir performans gösterdiğini vurgulayarak, "Galatasaray maçının yarattığı ciddi bir fiziksel tahribat var. İnşallah bu hafta yapacağımız antrenmanlarla, Aytemiz Alanyaspor maçına kadar toparlanırız." diye konuştu.

Kayacık,Aykut Kocaman,Galatasaray
27 Kasım 2018 Salı 19:49



YORUMLAR (8)
TUNÇ06: HELAL OLSUN GS DAĞITIRDI BELKİDE KORKTULAR DÖVERLER DİYE ..AYKUT HAKLI 10 MAÇ YAPSIN GS EN AZ 7 KEREE YENER 3 DE BERABERE BİTER.KONYDA BEŞ ATAR GS YA
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GÖLGE: adam fenerden alışık hak yemeye ... haksız bir penaltıdan ne olacak diyor :D
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THE BERBER: SAĞLAM BİR HOCA OLSAN ŞU AN MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRIYOR OLURDUN.
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DOBRAADAM: Gene dogru söylemiş.
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KOCAMAN: AYKUT KOCAMAN İNAN FATİH TERİM SENİN KADAR TECRUBELİ DEĞİL SEN BÜYÜK ADAMSIN GEL FENERBAAHÇENE DÖN ARTIK
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