Aykut Kocaman, Galatasaray Maçının Bir Penaltıya İndirgenmemesi Gerektiğini Söyledi

Aykut Kocaman, Kayacık Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen haftaki Galatasaray maçında oyunculardan beklediğinin üzerinde bir performans gördüğünü belirtti. Galatasaray maçına sadece skor açısından bakmadığının altını çizen Kocaman, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, sahasında oynadığı son 23 maçın 20'sini kazanmış, özellikle iç saha konusunda son iki sezondur uzmanlaşmış, taraftar ve takım birlikteliğini çok iyi götüren bir takım. Biz de bu son derece atak ve cüretkar oynayan bir takımın karşısına 2-3 günlük bir çalışmayla çıktık. Oyunun doğruları dediğimiz şeyleri düşünerek kazanmak için mücadele ettik. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki; oyuncularımdan geri dönüş konusunda son derece memnunum. Çok iyi bir geri dönüş aldım."

"GALATASARAY MAÇININ YARATTIĞI FİZİKSEL TAHRİBATIMIZ VAR"

Kocaman, oyuncularının Galatasaray karşısında sezon ortalamasının üzerinden bir performans gösterdiğini vurgulayarak, "Galatasaray maçının yarattığı ciddi bir fiziksel tahribat var. İnşallah bu hafta yapacağımız antrenmanlarla, Aytemiz Alanyaspor maçına kadar toparlanırız." diye konuştu.