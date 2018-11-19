19 Kasım 2018, 08:20
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Aykut Kocaman Konya'ya Gidince Fenerbahçe'nin 1 Milyon Doları Kasada Kaldı

Atiker Konyaspor'la anlaşan Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin de yüzünü güldürdü. Sarı-lacivertliler, sezon sonuna kadar yapacağı 1 milyon dolarlık ödemeden kurtuldu.

Aykut Kocaman'ın Atiker Konyaspor ile resmen anlaşması Fenerbahçe'nin de yüzünü güldürdü. Sarı-lacivertliler böylece Kocaman'a ödenecek yaklaşık 1 milyon dolardan kurtulmuş oldu.

Yıllık 1 milyon 850 bin dolar ücreti bulunan deneyimli teknik adamla sezon başı yolları ayıran yönetim, Phillip Cocu'yu takımın başına getirmişti. Başkan Ali Koç, Kocaman başta istemese de profesyonellik anlayışı çerçevesinde deneyimli çalıştırıcıya bir yıllık hak edişinin ödeneceğini ilan etmişti.

KALAN MAAŞI ÖDENMEYECEK

Aykut Kocaman'ın Atiker Konyaspor ile anlaşmasının ardından Fenerbahçe Kulübü kalan maaşı da ödemekten kurtuldu. Bu arada Kocaman'a yakın kaynaklar, sarı- lacivertli kulüpten sezon başından bu yana deneyimli hocaya bir ödeme yapılmadığını da ifade etti.

Konya'ya dün gece gelen Aykut Kocaman, "Giderken ve dönerken bu şekilde karşılanmak büyük bir onur. Umarım tekrar aynı duyguları yaşatmayı başarırız" dedi.

Konya,Fenerbahçe,Konyaspor,Aykut Kocaman
19 Kasım 2018 Pazartesi 08:20

YORUMLAR (12)
BRÜTÜS: Hiç Avrupaya hedef koymayın kendinize. Ondan sonra Türk futbolu gelişmiyor. Cesaretiniz yok.
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CETO: hocayim diye geziyor :D
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  • KARLI DAĞLAR : Sende Türkçe''yi bilmeden yorumcuyum diye geziyorsun. . .
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FENEV: Valla hocam bu kadar gel git ancak denizde olur bu arada Süleyman Demirel'in rekorunuda çoktan egale ettin.
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