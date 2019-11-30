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Aykut Kocaman: "Konyaspor'a zarar verme lüksümüz yok"

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından, "Konyaspor'a zarar verme lüksümüz yok" dedi.

30.11.2019 17:51 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:56Aykut Kocaman:
Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından, "Konyaspor'a zarar verme lüksümüz yok" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olan Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, bazen işlerinin beklendiği gibi gitmeyeceğini ve Konyaspor'a zarar verme gibi bir lükslerinin olmadığını ifade etti.

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u evinde 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, "Maç öncesinde her iki takımın da puana ihtiyacı vardı. Süreçte, sıkıntılı dönemler oldu. Bu dönem derin bir sıkıntı olarak gözüküyor. İki takımda da kazanan kimse o sıkıntıyı bir nebze düşürecekti. Sezonun bütüne yayılan görüntü bugün çok net bir şekilde ortaya çıktı. Kırılgan bir yapı, kolay pozisyonlar verme. Kritik anlar oldu, çarpan toplarla golü buldular. Bizi maçta tutan ise rakibin hatasıyla bulduğumuz gol oldu. Rizespor'un oyun yapısı gereği hızlı oyuncuları ve hızlı atakları vardı. Şut ve orta pozisyonlarımız güzel gözükse de zayıftı. Sorunlarını öteleyen Rizespor oldu. Onları kutluyorum. Biz istiyorduk ama güçlü davranış biçimini sahada gösteremedik. Sorunlarımızın biraz daha derinlendiğini söyleyebiliriz. Esas zorluk bizim kendi durumumuz. En büyük rakibimiz kendimiz. Konyaspor taraftarı bize büyük destek sevgi ve aynı zamanda kredi verdi. Bir durum değerlendirmesi yapacağız. Ortak paydamız Konyaspor. Bizi bir araya getiren Konyaspor'a zarar verme lüksümüz yok. Bazen işler beklenmediği gibi gitmeyebilir. Gördüğüm derin krizlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Bir değerlendirme yapmakta fayda var" diye konuştu. - RİZE

Çaykur Rizespor, Aykut Kocaman, Konyaspor, Rizespor, Spor

Kaynak: İHA

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