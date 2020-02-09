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Aykut Kocaman, Konyaspor taraftarıyla vedalaştı

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından tecrübeli teknik adam, Konyaspor tesislerinden ayrıldı.

09.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:42Aykut Kocaman, Konyaspor taraftarıyla vedalaştı

İttifak Holding 'un teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından tecrübeli teknik adam, Konyaspor tesislerinden ayrıldı.

Bugün sabah saatlerinde ter idmanı yaptıran ve antrenmanın ardından kulüp yöneticileriyle yapılan görüşmede anlaşmayı fesh eden Kocaman, daha sonra yöneticiler, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı. Ardından Konyaspor tesisleri  çıkışında kendisini bekleyen bir grup taraftarla da vedalaşan Kocaman'ın duygulandığı görüldü. Herhangi bir açıklama yapmak istemediğini ifade eden Kocaman, beraberinde antrenör Fahrudin Ömerovic ile birlikte tesislerden ayrıldı. Kocaman'ın kullandığı aracın plakalığında ise Konyaspor yazması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kocaman'ın taraftarla vedalaşması

Aracına binip tesislerden ayrılması


- Konya

İttifak Holding, Aykut Kocaman, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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