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Aykut Kocaman, Konyaspor tesislerinden gözyaşlarıyla ayrıldı

İttifak Holding Konyaspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Aykut Kocaman, tesislere gelerek kulüp çalışanları ve futbolcularıyla vedalaşırken, tesislerden çıkarken gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

10.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:28

'un teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından tecrübeli teknik adam, gözyaşlarıyla tesislerden ayrıldı.

saatlerinde ter idmanı yaptıran ve antrenmanın ardından kulüp yöneticileriyle yapılan görüşmede sözleşmesini fesh eden Kocaman, daha sonra yöneticiler, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.

DUYGUSAL ANLAR

Ardından Konyaspor tesisleri çıkışında kendisini bekleyen bir grup taraftarla da vedalaşan Kocaman'ın duygulandığı görüldü. Aykut Kocaman, veda esnasında gözyaşlarını tutamadı.

Herhangi bir açıklama yapmak istemediğini ifade eden Kocaman, beraberinde antrenör Fahrudin Ömerovic ile birlikte tesislerden ayrıldı. Kocaman'ın kullandığı aracın plakalığında ise Konyaspor yazması dikkat çekti.

Aykut Kocaman, Konyaspor tesislerinden gözyaşlarıyla ayrıldı

Aykut Kocaman, Konyaspor, Sabah, Spor


HABER YORUMLARI (32)
FENERLİBAHÇELİ34:Oynattığı futbolla ilgili çeşitli eksiklikleri olsa da bu adam Fenerbahçeye Avrupa Liginde Yarı final oynatmıştır. Biraz saygı lütfen.
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EDU:adamı yapancı futbolcular bitirdi oynamadılr
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VAY BE:tam bir beyefendi, insan. Aykut Kocaman gibi insanlar kolay kolay yetişmiyor bu memlekette.
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ALEX:Daumun altını oyup gönderdi. Alex bir gol daha atarsa rekorunu egale edecekti Alexi gönderdi o yıl şampiyonlar ligi ve şampiyonluk gitti. Aykut kadar içten pazarlıklı hin kaleş biri daha yoktur
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NEREYE.:konya senin değerini bilemedi sana arabistan ligi yakışır.
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SAGLAM:kocaman adamın adı. AYKUT KOCAMAN
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ALEX:kıskanç içten pazarlıklı hin bir adam. defansif aykut fenerden uzak etsinler
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DOĞRUCU DAVUT:ARTIK FB'' YE MAÇ VEREMEYECEĞİ İÇİN AĞLIYOR OLMASIN !!!!
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DAVUT DOĞRUCUC:AYKUT VARKEN KONYA HİÇ FENEV''E ZOR DEPLASMAN OLMADI
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7 9
BİLİNMEYEN ADAM:Davut boş yapmış anlaşılan
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8 6
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