'Aykut Kocaman'la Prensipte Anlaştık'

Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor
'da Rıza Çalımbay
'dan boşalan teknik direktörlük görevi için son olarak Fenerbahçe
'yi çalıştıran Aykut Kocaman
'la prensipte anlaşıldığını açıkladı.
Atiker Konyaspor Futbol
Şube Sorumlusu Selçuk Aksoy
Trtspor'a yaptığı açıklamada; 'Aykut Kocaman ile prensipte anlaştık. Bu akşam ya da yarın yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız.' dedi.
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Kocaman'ın ilk sınavı Galatasaray
Son maçta Ankaragücü
'nü 2-0 geçen Atiker Konyaspor, milli maçlar sebebiyle verilecek aradan sonra 23 Kasım'da deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Prensip anlaşması resmileşirse Aykut Kocaman, Konyaspor ile Galatasaray'a karşı mücadele verecek.
Fenerbahçe'nin gönderdiği yardımcılarıyla
Ajansspor'un haberine göre; Kocaman, Fenerbahçe'den gönderildiği duyurulan Turgay Altay
, Alper Aşçı
ve kaleci antrenörü Murat Öztürk ile birlikte yeniden çalışacak.