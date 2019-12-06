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Aykut Kocaman MasterChef'te jüri üyeliği yapacak

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ömer Ali Şahiner ve Milosevic, Konyaspor taraftarı Danilo Zanna'nın şefliğini yaptığı TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında jüri üyeliği yapacak. Yarışma programının çekimleri Konya'da gerçekleşecek.

06.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:01

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, MasterChef programında jürü üyeliği yapacak.

Ekranların sevilen programlarından olan ve TV8'de yayınlanan MasterChef'te, bugün yapılacak çekimlerde Aykut Kocaman'ın yanı sıra İtifak Holding Konyaspor'un yıldız isimleri Ömer Ali Şahiner ve Deni Milosevic de jüride yer alacak.

ŞEF DANILO ZANNA KONYASPOR TARAFTARI

Programın jüri üyelerinden Danilo Zanna sıkı bir Konyaspor taraftarı olarak bilinirken,Konya'nın önde gelen simaları da çekimlerde yer alacak.

Yarışmada her bölüm dışarı görevi olarak bir şehri ziyaret eden yarışmacılar yemekleri ile tam puan alarak dokunulmazlığı almaya çalışıyorlar.

Aykut Kocaman MasterChef'te jüri üyeliği yapacak

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