13 Aralık 2018, 18:43
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Aykut Kocaman, Trabzonsporlu Taraftarların "Şike Yapsana" Tezahüratına Cevap Verdi

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonsporlu taraftarların yaptığı "Şike yapsana" tezahüratına cevap verdi. Kocaman, "O gün de son derece metanetle 'Kötü söz sahibine aittir' anlayışıyla bekledim ve halen aynıyım. Herkes aynaya bir baksa şöyle elini yüzünü temizlese belki her şey çok daha güzel olacak gibi duruyor." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Atiker Konyaspor, Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kocaman, Kasımpaşa'nın güçlü bir rakip olduğunu ve onların zaaflarından faydalanmak istediklerini söyledi.

"HERKES BİR AYNAYA BAKSIN"

Bir gazetecinin Trabzonspor maçında kendisi aleyhine yapılan "Şike yapsana" tezahüratıyla ilgili sorusunu da yanıtlayan Kocaman, "Şahsi durumumu, bulunduğum ve bana çok güvenen camianın beklentilerinin önüne geçirmemek için aslında çok fazla cevap vermedim. O gün de son derece metanetle 'Kötü söz sahibine aittir' anlayışıyla bekledim ve halen aynıyım. Herkes aynaya bir baksa şöyle elini yüzünü temizlese belki her şey çok daha güzel olacak gibi duruyor. Hiç maç toplantılarında iki gün arka arkaya oyuncularıma hakemle ilgili konuşmadım ki bu maçta yaptım onu. Oyuncularıma aman dedim, Trabzonspor Kulübü yöneticilerinin ne yazık ki yaptığı açıklamalarla birlikte hakemin üzerine çok yük bindi, lütfen dikkatli olun lütfen hakeme yardımcı olun dedim. Üzerindeki baskıyı haksız dahi olsanız davranışlarınızla artırmayın dedim." ifadelerini kullandı.

"HAKEM MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ"

Hakem Mete Kalkavan'ın maçın önüne geçtiğini de belirten Aykut Kocaman şunları söyledi: "Bizim Kasımpaşa maçımıza Bülent Yıldırım atandı. Konyaspor'un ya da diğer takımların bu konuyla ilgili hemen bir şey yapması mı lazım? Yaratılan ortam bunu getiriyor. Trabzonspor Kulübü şöyle de bağlamıştı cümlesini; hakem hatalarının maçın önüne geçmesini istemiyoruz demişlerdi. Geçti. Maalesef geçti. Ama şu anda görünen o tarafta son derece bir mutluluk tablosu var. Diğer taraf gücü yoksa yok olsun maalesef. Böyle olunca da zaten işimize geldiği zaman yut, işimize geldiğimiz zaman ortalığı inlet hali sürüyor. Bu davranışlarımızda hepimiz biraz daha düzeltme yaparız diye umuyorum. Bir taraftan da halen umutla bir şey söyleyecekler mi diye bekliyorum. Çaresiz, umutsuz bir bekleyiş ama bekliyorum."

Konyaspor,Trabzonspor,Mete Kalkavan,Aykut Kocaman
13 Aralık 2018 Perşembe 18:43



YORUMLAR (18)
GENÇ FB LİLER: AYKUT KOCAMAN . SEN BİZİM KOCAMAN GURURUMUZSUN . ANCAK FB BİTERSE AYKUT KOCAMAN BİTER BAŞKA TÜRLÜ BOŞUNA LAF ATMAYIN .
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TARAFSIZ : Trabzonspor bursayı küme düşürmekten kurtardı bundan niye bahsetmiyorsunuz trabzonlular. Ozaman ki rizenin hocası hikmet karamandi yanilmiyorsam trabzonu allah'a havale ediyorum demişti unuttunuz.
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KAYSERİLİ: Aykut Kocaman şöyle bi istatistiklere baktımda Milli Takımımızda sadece 1 gol atmışın Alpay Özalan 4, ve Bülent Korkmaz 3 gol atmış demekki Sarıyer, Zeytinburnuspor ve Altay gibi takımlara attığın goller nedeniyle büyük golcü demişler sana
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  • CONİİİ : çünkü sen anlamıyacak kadar eziksin.messide büyük topçu ama millitakımında sıfır derecede faydalı.sen pastırma ye otur.futbol senin neyine.
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DERDİNİ ŞÖYLE FB ANLAR : Çok yedik trabzonu dert olmuş
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