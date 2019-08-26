Aykut kocaman: özgüveni sağlamak adına ciddi bir adım

"Panik ve telaş yapmadık, gol ödül oldu""Bu mali durum, Avrupa takımlarından uzaklaştırdı""Geçen senenin üstüne çıkma ihtimalimiz yüksek""TFF'nin formül üretmesi gerekiyor""Biz direkt toplarla oynamaya çalışıyoruz""Bizim tarzımızla ilgili bir şey"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ - Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligin gidişatı için çok önemli bir puan kazandıklarını söyleyen Aykut Kocaman, şu ifadeleri kullandı: "Geçen sezondan taşıdığımız bir kırılganlık var, sert bir takım konumunda değiliz. Ligin henüz başı olmasına rağmen ilk haftayı mağlup kapayan son şampiyona karşı, atmosferin çok sert olduğu bir yerde puan almak çok sevindirici oldu. Özellikle o kırılganlığı üzerimizden atmak ve özgüven sağlamak için ciddi bir adım olacak."

"PANİK VE TELAŞ YAPMADIK, GOL ÖDÜL OLDU"

Galatasaray'ın ilk yarıda çok fazla topla oynadığını dile getiren Kocaman, "İlk yarıdaki oyun olumsuz iki tarafıyla olumlu iki tarafını iç içe söylemek gerekiyor. Bizim düşündüğümüzün üzerinde ilk yarıda rakibimiz topla çok oynadı, topun arkasında çok kaldık. Çok koşmamıza ve sıcak havada zorladı. Beklediğimizin üzerinde Galatasaray'ın kontrolünde geçti. Bundan daha büyük olumsuzluk ise ikinci yarıda gole kadar olan sürece çare bulamadık. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Sevindirici anlamda ise golden sonra hemen reaksiyon verebilmek iyiydi, doğruydu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra doğru vuruşu ve ortayı bulabileceğimiz yeri beklemek önemliydi. Panik ve telaş yapmadık. Sonucunda gelen gol de ödül oldu bizim adımıza" dedi.

"BU MALİ DURUM, AVRUPA TAKIMLARINDAN UZAKLAŞTIRDI"

Atmosferin sarı kartlar üzerinde etken olduğunu kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Sarı kartlar etkili oldu ama atmosfer tabii biraz etkiledi. O baskıda yakalayamadı. Ferhat'ın tamamen durumla ilgiliydi. Ana hedefim bir önceki gelişimde olduğu gibi, takım kalitesini koruyup, ligin orta üst grubu takımı olmamız. Bu arada yaş ortalamasını küçültmek ve kulübün bütçesini düşürebilmek. Artık bütün takımlar, nihayet, yıllarca söylediğimiz gibi duvara çarptılar. Mali anlamda büyük sıkıntılarla karşı karşıyalar. Bu mali durum, hep söylediğim gibi Avrupa takımlarından da uzaklaştırdı. Takımın yaş ortalamasını ve bütçesini düşürmemiz gerek. Bununla beraber de ligde orta üst grup takım görüntüsüne sahip olmalıyız. Bu lig, bundan sonrası için de herkes için, doğru planlama yapanlar için güzel bir yere gidiyor" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENENİN ÜSTÜNE ÇIKMA İHTİMALİMİZ YÜKSEK"

Geçen senenin ortalamasını geçeceklerine inandığını söyleyen Kocaman, "Takım planlaması ve benzeri şeyleri, oyuncularla ilgili şeyleri düşünürken, bu sene gol konusunda büyük sıkıntı çekmeyeceğiz. Ömer Ali yüzde 60-70'le oynuyor. Milosevic öyle. Bajic atabilen bir oyuncu. Miya da geldi, belki bir tane daha oyuncu alacağız. Bu sene ritmimizi bulduktan sonra sanki geçen senenin ortalamasının üstüne çıkma ihtimali yüksek" diye konuştu.

"TFF'NİN FORMÜL ÜRETMESİ GEREKİYOR"

Yabancı sınırlaması ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Kocaman, şu ifadeleri kullandı: "Federasyonun ve Şenol hocanın hakkını teslim etmek lazım. Sürekli değil ama sıkça arıyor, düşünceleriyle ilgili olarak tüm teknik adamlarla görüşüyor. Benim kişisel görüşürüm şu, çok derin bir konu. Futbolla ilgili değil, ülkeyle ilgili. Bizim üretme kabiliyetimiz, bu kadar yabancı oyuncuya uygun gözükmüyor. Dolayısıyla yabancı oyuncu sayısını üst mertebede götürürken, TFF'nin mutlak bir şekilde oyuncu üretmeye kulüpleri zorlaması gerekiyor. Kısıtlama getirmek üretimi artırmaz. Bu şekilde anlatırken konu anlamından ötürü anlamından çıkabiliyor. TFF'nin kulüplere üretme zorunluluğu getirmesi gerekiyor. Bu yapılmadan, bu şekilde olduğu sürece, faydadan çok orta ve uzun vadede zararın olma ihtimali daha yakın gözüküyor. Benim görüşüm, TFF'nin mutlaka bir formül üretmesi ve kulüplere zorunluluk getirmesi gerekiyor. Bir taraftan yarışmak istiyorsunuz Avrupa'daki üst düzey takımlarla. Tüketme anlayışıyla kolaycılık ve ucuzculuk geliyor. Bu denklem kurulabilir mi bilmiyorum. Ama kurmak gerekiyor. Özellikle futbolun paydaşlarının mutlaka sürekli görüş belirtmeleri gerekiyor."

"BİZ DİREKT TOPLARLA OYNAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Konyasporlu oyuncuların süre geçirmesine yönelik konuşan Kocaman, "Benim kafamda öyle bir şey yok. Oyunun ritmini yakalamak başka bir şey. Biz direkt toplarla oynamaya çalışıyoruz. Bu bir zaman. Bu bizim tarzımız. Sakatlıkla ilgili problemler oldu. 1-0'dan sonra Galatasaray da oyunu çok durdurdu. Bu benim tarzım değil, istediğim bir şey de değil" dedi.

"BİZİM TARZIMIZLA İLGİLİ BİR ŞEY"

Alan savunması oynadıklarını belirten Aykut Kocaman, "Bu bizim tarzımızla ilgili bir şey. Alan savunması oynuyoruz. Her zaman ve her zaman rakiplerin bekleri bizim karşımızda öne çıkacaklardır. Bu bizimle alakalı bir durum" diyerek sözlerini noktaladı.

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